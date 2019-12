¡Qué tremendo! Sebastián Yatra insultó sin querer a su novia Tini

View this post on Instagram

Gracias sebitas por acompañarme ayer en mi primer show en Bogotá🇨🇴🙏🏻❤️ no sabes cuando lo agradezco y cuanto disfruto compartir estos momentos con vos. Te amo con todo mi corazón, gracias por ser el mejor compañero❤️ @sebastianyatra #Oye