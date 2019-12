Shakira desata la locura subiéndose la camiseta en pleno concierto

La cantante colombiana Shakira ha desatado todos los comentarios por un video que se ha hecho viral. Hace algunos años, la artista brindaba un concierto cuando lanzó su éxito "Hips Don't lie" pero su pasión por la letra la hizo que se alce la blusa.

La cantante apareció en el escenario no con un atuendo no muy particular como lo sabe hacer en sus conciertos. Simplementes usaba unos tacones altos y jean negro y una blusa celeste sin mangas.

El climax de la canción "Hips Don't Lie" llegó cuando empieza el interludio intermedio y Shakira comienza a bailar. Eso mismo sucedió y la colombiana comenzó a mover sus caderas.

La artista continuó bailando pero en ese momento se subió su blusa hasta un punto que evidenció que no llevaba nada puesto debajo. Los asistentes no dudaron en gritar y ovacionar a Shak.

Mira el video:

Celebrará su cumpleaños en el SuperBowl

La colombiana, junto a Jennifer López estarán en el Super Bowl de 2020. Las superestrellas, quienes han desarrollado su carrera en inglés y español, se presentarán el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Justo en el cumpleaños de la artista.





Publicidad





Mhoni Vidente hizo públicas sus predicciones para el 2020 y lo que ha sorprendido es que dentro de ellas se encuentra Shakira. La vidente asegura que la cantante se separará por confesión que hará Gerald Piqué.

La astróloga mexicana predijo que Shakira termina su relación con el español, Gerard Piqué por una confesión que el futbolista hace. Esto desencadena en una separación definitiva de la pareja.

"A Gerard Piqué lo veo saliendo con una modelo que fue una ex novia de él, parece que es italiana o francesa pero también saliendo con un futbolista italiano o francés así es Gerard Piqué se declara bisexuaI en el 2020", dijo Mhoni.

Te puede interesar: