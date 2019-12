¿Badabun llegó a su fin? Esto dijo Lizbeth Rodríguez

A principios de diciembre del 2019, un escándalo publicado por Juan de Dios Pantoja, a través de un video, reveló una serie de abusos y maltratos que sufrieron en el canal. Incluso, una de las mayores figuras de esta franquicia, Lizbeth Rodríguez, señaló que se sentía controlada.

Alex Flores, Kim Shantal, Daniel Buenrostro, Kevin Achutagui y Dani Alfaro revelaron que fueron víctimas de acoso sexual, homofobía y explotación laboral. Rodríguez, además complementó estos hechos al señalar que ya no seguirá trabajando para el canal de YouTube.

¿Qué otros problemas presentaron?

Los integrantes acotaron que perdieron el control en sus cuentas de YouTube e Instagram. César Morales Jiménez, director general de Badabun, fue removido a semana pasada de su cargo luego de estar involucrado en las acusaciones.

¿Badabun desaparecerá?

Lizbeth Rodríguez el domingo 15 de diciembre, a través de una transmisión en vivo, contestó preguntas sobre el tema. Para cual fue directa al señalar el futuro del canal.

“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida… Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”.

Ella reveló que la situación que atraviesan muchos de su compañeros no es alentadora. “Me siento triste, abrumada, desconcertada, decepcionada y rara”. Comentó que su mundo de color rosa se desmoronó.

Dijo que al tener un hijo y una renta por pagar no puede dejar de trabajar, por lo cual va a culminar el contrato y planes con la empresa. “Si ellos me hubieran contado lo que estaba pasando hubiera sido la primera en alzar la voz… Me hubiera gustado que me tuvieran la confianza”.

Una de las últimas publicaciones de Badabun fue en su Instagram. Ahí con una imagen con una frase dejó un mensaje sobre lo que acontece dentro del canal. “De los mejores momentos no hay fotos, no hubo tiempo de tomarlas.