¡Selena Gomez fue captada en bikini mostrando de más!

La cantante y actriz de Disney, Selena Gomez, impactó a sus millones de seguidores por unas fotografías donde aparece en bikini. Sin embargo, el descuido nuevamente le jugó una mala pasada pues dejó ver un poco más de lo que quería.

Las fotos de los paparazzis siempre muestran unas fotografías donde las celebridades no salen muy favorecidos. Este fue el caso de Selena, cuando apareció relajada en bikini, pero por el ángulo de la foto, se vio de todo.





Publicidad





Selena Gomez está tomando el sol en una posición muy comprometida olvidando que los paparazzis estaban captando todos sus movimientos. La intérprete de 'Lose to love me" luce un bikini celeste y por el ángulo de las fotos, la actriz deja ver su entrepierna y un poco más.

Mira la foto:

Internet

La imagen más comprometedora

Sin embargo, existe otra fotografía que desató la locura de los fanáticos y haters, cuando por descuido en una gala, dejó ver su entrepierna y se confirmó que Selena Gomez no usaba ropa interior. Esto ha sido muy común en la artista, pues no es la primera vez que la vemos asistiendo a eventos mostrando 'de más' y evidenciando que no le gusta usar ropa interior.

Mira la foto:

Selena Gomez dejo ver su entrepierna / Internet

Durante la semana de la moda en París, la cantante tuvo un percance con su vestido, al parecer la abertura de su falda era demasiado profunda y sus partes quedaron al descubierto, muchos fanáticos debaten si era ropa interior transparente y ajustada o definitivamente no llevaba nada puesto.

Te puede interesar:

Te dejamos en video: