Lizbeth Rodríguez se quedó fuera de Badabun por esta gran polémica

La 'Chica Badabun', Lizbeth Rodríguez se quedó sin trabajo. Esto se confirmó en un video que circula en Internet donde aparecen un grupo de desempleados de la empresa y entre ellos se encuentra Lizbeth donde da declaraciones sobre su empleo.

Según se pudo conocer, fueron varios 'youtubers' quienes denunciaron a la chica Badabun que fueron víctimas de abusos. En el video un joven le dice: revisa mi celular es que ya me quedé sin trabajo y no traigo dinero. Lizbeth Rodríguez le responde: yo también me quedé sin trabajo.

Por el momento, la presentadora del canal de YouTube no ha dado declaraciones ni su postura al respecto por el momento que atraviesa.

En sus historias de Instagram, la conductora del programa "Exponiendo Infieles" señala que grabó un video para aclarar la situación de la empresa. Pero, hasta el momento, Lizbeth no ha respondido ninguna duda. Las preguntas más comunes fueron las siguientes: ¿sufriste algún tipo de acoso? ¿Te operaste porque el CEO de Badabun te dijo?, ¿Exponiendo infieles también era falso?







Publicidad







Polémica que dejó fuera a 'Chica Badabun':

Hace algunas semanas los youtubers: Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro, Kevin Achutegui y Jose de Dios Pantoja se convocaron para realizar un video donde denuncian los abusos que sufrieron de parte de la empresa Badabun por el contenido.

El video tiene la duración de 37 minutos y fue publicado en el canal de Juan de Dios Pantoja. En el mismo, los jóvenes señalaron que fueron víctimas de abuso sexual, acoso laboral, homofobia y humillaciones al trabajar para Badabun.

“Estamos dañados psicológicamente, estamos prácticamente asustados para todo lo que venga”, afirmó en la grabación Kevin Achutegui.

Los excolaboradores revelaron que trabajaron hasta 20 horas diarias para crear contenido del canal y los obligaban a realizar cosas en contra de su voluntad. "Nos metían presión, nos obligaban a grabar ciertos videos, o a recibir ciertos castigos, pero lo tengo que hacer porque tengo un contrato”, dijo Queen Buenrostro.

Te puede interesar:

Te dejamos en video: