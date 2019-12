Si este Avenger no reaparece en Dr. Strange, el MCU entrará en problemas

Un Avenger podría regresar a la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y precisamente a 'Dr. Strange in the Multiverse of Madness'. Sin embargo, se confirmó que si este personaje no reaparece podría haber problemas en este mundo.

La fase 4 del UCM ha abierto la posibilidad de regresar a ciertos personajes que estaban olvidados. Esto por los viajes en el tiempo. Uno de ellos es Quicksilver .







Quicksilver fue interpretado por el actor Aaron Taylor-Johnson y la última vez que lo vimos fue en la escena post créditos de "Captain America: The Winter Soldier" y después en "Avengers: Age of Ultron', donde muere al salvarle la vida a un niño y a Hawkeye. Pero, ahora nos enteramos que lo podríamos volver a ver.

En una entrevista con el actor comentó que por el momento no hay nada cercano, pero no se descarta la idea, pues su hermana en la película, Wanda Maximoff podría ser una villana en la cinta del hechicero supremo, quizá Quicksilver podría regresar en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.



Hay que tomar en cuenta que la película de Dr. Strange nos mostrará distintas realidades o más conocido como un 'multiverso'. Por lo que es probable que se vea a este personaje de vuelta. Y lo veremos vivo y en otra realidad alterna. O también puede ser traído a esta realidad para detener a su hermana "Scarlet Witch", ya que se conoció que se convertirá en una villana junto a Nightmare.

