La nueva y ostentosa adquisición de Anuel AA

Anuel AA es uno de los artistas que se caracteriza por sus excentricidades y lujos que presume en redes sociales. Esta vez mostró su nueva adquisición y sí que se le fue la mano.

El cantante adquirió un 'bling-bling' con su rostro, de un tamaño exagerado. En un video se le vio a Enmanuel exhibiendo la prenda. Esta pieza, por lo que se puede ver, está elaborada con oro y diamantes.

Mira la joya de Anuel

"La cadena más H (…) ahora mismo en el mundo entero hecha por mi hermano", fue lo que escribió en otra publicación. La joya fue elaborada por la firma One Of One, que en Instagram también compartió detalles de la creación.

Captura de pantalla / Captura de pantalla

Joya de Anuel / Captura de pantalla

Anuel suele utilizar ese tipo de piezas y accesorios. Relojes, collares, anillos y más. A él, definitivamente, le encantan esos lujos. Su novia, Karol G, lo conoce muy bien y de aniversario le regaló un costoso reloj.

Lujosas vacaciones

Recordemos que hace días estuvo de vacaciones junto con su 'bebecita' Karol G y la familia de ella en Breckenridge, Colorado (EE.UU.).

Karol y Anuel / Instagram

Las fotos fueron compartidas por la 'linda parejita' en la mencionada red social. Para ese momento, el puertorriqueño publicó un reflexivo mensaje desde su paseo en la nieve.

"Si no hay momentos así en la vida, la vida no se goza. El dinero no llena, las prendas no llenan y la fama no llena", dijo en un clip.

Lea también: