Se revela una decisión importante que está por pasar en Vikingos

El tercer episodio de la sexta temporada de Vikingos se transmite esta noche en Estados Unidos. Aquí se obligará a un personaje a tomar decisiones importantes que lo llevarán al límite.

En una entrevista con TV Guide, el creador Michael Hirst reveló que los primeros episodios de la última temporada de la serie traen momentos cruciales para Bjorn, interpretado por Alexander Ludwig.

“Inmediatamente enfrentará al menos una, si no dos, decisiones muy importantes que tomar, que son casi como perder o perder. Y no puedes escapar de esas decisiones. Las dos decisiones principales que toma en los primeros días de su reinado son increíblemente cruciales. Y sería justo decir que no necesariamente funcionan como él esperaba. Entonces se involucra en asuntos políticos, realidades y necesita aprender a nadar muy rápido o se hundirá.

En el trailer que anticipa los eventos del próximo episodio, podemos ver al rival de Bjorn, Olaf (Steven Berkoff) decir "cabezas rotas, tripas derramadas, carne quemada entre un mar de cadáveres".

