La Miss Universo Zozubini Tunzi reveló si tiene o no cirugías estéticas

La sudafricana Zozibini Tunzi es la Miss Universo 2019 y desde que ganó el reinado ha levantado polémica por diversos temas relacionados a su color de piel. Sin embargo, ella ha destacado mensajes en contra del racismo y el machismo.

Además, en una reciente entrevista, la joven de 26 años habló de las cirugías estéticas y hasta reveló si se ha sometido o no a una. En una entrevista con La W tocó el tema de las cirugías y dijo:

"Las mujeres somos libres de hacer lo que queramos. Si alguien quiere pasar por el quirófano puede hacerlo".

En ese sentido, Tunzi afirmó que: "Yo nunca he recurrido a eso (cirgía estética). No ha sido una opción. Más bien me levantó en las mañanas, me miro al espejo y me valoro como soy".

Aludió además que "hay un cambio en los patrones de belleza que se veían en estos concursos. "Las mujeres deben sentirse hermosas y saber que son importantes, capaces de lograr cosas más allá de su físico".

Tercera mujer de Sudáfrica, Miss Universo

Tunzi es la tercera mujer de Sudáfrica que se lleva el título de Miss Universo después de Demi-Leigh Nel-Peters (2017) y Margaret Gardiner (1978).

a con la corona en su poder, Tunzi reflexionó ante los medios en la rueda de prensa posterior al evento sobre cómo las mujeres negras "tuvieron dificultades" históricamente para "verse como guapas".

"La sociedad ha sido programada durante mucho tiempo para que no viera la belleza de manera negra. Pero ahora estamos entrando en un tiempo en el que finalmente las mujeres como yo por fin pueden saber que son hermosas", explicó.

