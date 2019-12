Miss Ecuador: El duro mensaje de Cristina Hidalgo tras no haber sido seleccionada en el 'top 20' del Miss Universo

Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi es la Miss Universo 2019. Para el certamen de belleza, realizado el domingo, Miss Ecuador tuvo su representante: Cristina Hidalgo. La joven guayaquileña no fue seleccionada en el 'top 20' y tras ello publicó un duro mensaje.

"A veces no entendemos la forma en la que se dan las cosas. Por qué se nos arrebatan sueños, metas que con tanto anhelo soñábamos con cumplir (…) Dios no te pone batallas que no puedas cumplir", escribió la joven de 22 años en su Instagram.

Añadió que, "aunque no ha sido fácil, gracias a eso me he convertido en la persona que soy ahora y me dió la oportunidad de conocer tantas personas maravillosa".

Cris brilló en la previa al certamen

Cristina desfiló en traje de baño, gala y vestido típico en la gala preliminar a la elección. También, tres días antes partició en las entrevistas en las que el comité de selección habló con ella y las otras concursantes.

Asimismo, Cris participó Tras la parte más seria y competitiva de la noche, llegó el turno del desfile con trajes nacionales, un fragmento de la velada mucho más divertido y espontáneo y en el que las aspirantes lucieron sorprendentes y vistosos conjuntos inspirados en su tierra de origen.

Desfile traje típico / Instagram Organización Miss Ecuador

Traje típico / Instagram Organización Miss Ecuador

Traje de Baño / Instagram

Preliminar Hidalgo / Instagram

Entrevista con el jurado / Instagram

Previa al Miss Universo / Instagram

Caluroso recibimiento

Este 11 de diciembre, Cristina llegó a su natal, Guayaquil, y a su arribo al aeropuerto fue recibida por familiares, miembros de la organización Miss Ecuador, amigos y fanáticos quienes se encontraban emocionados por la llegada de su reina.

Además, los fanáticos de Hidalgo se fotografiaron durante su llegada al país.

Cris y su mejor amiga en el aeropuerto / Instagram Organización Miss Ecuador

Recibimiento de Cristina / Instagram Organización Miss Ecuador

Llegada de Cristina / Instagram Organización Miss Ecuador

