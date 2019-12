El amor entre Jennifer Lopez y Marc Anthony no se acabó y esta foto lo demuestra

"Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio (…) Ha sido un momento muy difícil. Hemos llegado a acuerdos amistosos en todos los asuntos", así fue el anuncio del divorcio entre Jennifer Lopez y Marc Anthony en 2011.

Del famoso matrimonio nacieron Max y Emme (febrero de 2008) y por esa razón, la polémica pareja concluyó su romance en excelentes términos. Tanto así que han sabido mantener su convivencia durante los años; todo por el bienestar de sus hijos.

Marc y JLo con sus hijos / Instagram

Es por ello que en reiteradas ocasiones, JLo y Marc han aparecido en imágenes junto a sus pequeños, disfrutando momentos especiales. Tal y como una familia feliz y amorosa pero físicamente separada.

Ayer fue una demostración que el amor entre la pareja, por sus hijos, sigue vivo. Marc compartió una foto en su Instagram en la que se le ve junto a Lopez y a su hija de 11 años. Todos tomados de la mano. Una imagen que habla por sí sola.

Emme hacia lo que podría ser una actividad escolar, mientras que su padre la mira para hacerle un comentario. Ella y su madre, por su lado, miran fijamente hacia su destino.

ESTA ES LA FOTO

Foto Jennifer Lopez y Marc Anthony / Instagram

"Nothing but love between us. (Nada más que amor entre nosotros)", fue el mensaje que escribió el cantante de 51 años para acompañar esta imagen.

La publicación generó cientos de reacciones en muy pocas horas desde que fue compartida. Hasta el momento ha recibido más de 468 mil 'Me gusta'. Los fans de la pareja también escribieron sus opiniones sobre este bonito encuentro.

Nominación a los Globos de Oro por 'Hustlers'

La también actriz recibió una nominación en los Globos de Oro a la mejor actriz de reparto de una película por su papel en "Hustlers", anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Jennifer Lopez / Instagram

Jennifer Lopez / Instagram

