Sharon Cortez, exparticipante de MasterChef reaccionó a sus memes

La modelo ecuatoriana, Sharon Cortez, fue una de las participantes que más revuelo causó en el programa de gastronomía más importante del mundo que se emite por el canal Teleamazonas, MasterChef. En una entrevista para el medio, la exparticipante vio los memes que le realizaron durante su competición y así reaccionó.

Durante su participación, Sharon, fue una de las cocineras más queridas por el público nacional, pues su belleza y talento se hicieron evidentes. Sin embargo, con el paso de los capítulos, Cortez se mostró un poco polémica debido a sus comentarios con sus otros compañeros.

Sharon, fue muy criticada por los comentarios en contra de la exparticipante, Débora Cárdenas y también se hizo polémica cuando no tenía espíritu de compañerismo. Así fue el caso, cuando Aura y ella ganaron el reto de inmunidad y solo una de ellas tenía que subir al balcón. Sharon no quiso ceder su puesto a la manabita, pues ella fue la que le dio la receta de la fritada para que pudieran ganar el reto.

También se hicieron virales los memes cuando Kevin se eliminó de MasterChef, y ella no derramó ni una lágrima como el resto de los competidores.

A propósito de #MasterChef #Sharon fué la portada de nuestro disco Reflection y del single de Far Behind . Tome su like 🤟 (Si es nuestra preferida) pic.twitter.com/OPoeDxcssF

— Anima Inside (@AnimaInside) October 19, 2019