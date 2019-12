Se apagó la voz de la cantante de Roxette después de 17 años de lucha contra el cáncer

La cantante de Roxette, Marie Fredriksson, falleció la mañana del lunes 9 de diciembre del 2019 en Suecia después de luchar contra un tumor cerebral desde el 2002. La artista tenía 61 años.

La gerente de prensa de la agrupación lo confirmó: “Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre por su antigua enfermedad", escribió en un comunicado.

Hoy la música está de luto 😔 Marie Fredriksson DEP #Roxette

así te recordaremos 🙏❤

El 'infierno' de Fredriksson empezó el pasado 11 de septiembre del 2002 cuando empezó a olvidarse de las letras de sus canciones de manera paulatina. Después se desmayó en su propiedad y se encendieron las alarmas. Cuando se despertó estaba en un hospital y le dieron la dura noticia: tenía cáncer cerebral.





Su compañero, Gessle, también compartió un comunicado lamentando la noticia de su compañera con quien tuvieron grandes éxitos desde 1986.

"El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. ¡Y qué fantástico sueño tenemos para compartir! Gracias Marie, gracias por TODO (…) Las cosas nunca serán lo mismo".

Los médicos creían que Marie no iba a sobrevivir ni al año, pero sorprendió a todos pues después de 17 años, su voz se apaga. La cantante se enfrentó a gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones. Pero, las secuelas en su cuerpo fueron evidentes: problemas en el ojo derecho, auditivos, motores, de orientación y memoria. Sin embargo, en el 2007 volvió a los escenarios.

La cantante junto a su banda Roxette vino al Ecuador en el año 2012, con sus grandes éxitos: It Must Have Been Love, The Look”, “Joyride” y “Listen to your heart".

