¡Eres tú, Selena Gomez! Nueva foto sin photoshop en bikini de dos piezas se revela

Selena Gomez acapara miles de miradas y cámaras. Puede que esté en un lugar público o privado pero eso no les importa a sus fanáticos.

Puede que la famosa se encuentre entre personas cercanas y en espacios íntimos. Sin embargo, los paparazzis no la descuidan. Ese fue el caso de una de la última foto que se ha revelado de la intérprete de 'Lose You To Love Me'.

Ahora dieron a conocer una nueva imagen que fue captada de la cantante sin que se de cuenta. Se trata de una fotografía donde aparece en bikini de dos piezas. Este es blanco y la parte de abajo es larga. Así mismo, la prenda saca algunos gorditos que son notables.

Sin photoshop en su imagen, ella se muestra al natural con el terno de baño blanco. Entre las opiniones, algunos sugieren que se le ve con unos 'kilitos de más'. Mientras que otros creen que eso es un plus que deja ver a la mujer segura de quién es y cómo es.

Una mujer fuerte

La cantante ha demostrado que ahora es una mujer más fuerte. Que todos atravezamos por momentos complicados, pero que se puede superar toda etapa mala. Incluso con sus últimas canciones y presentaciones, es lo que ella ha demostrado y dado a conocer el mundo.

La cantante estadounidense Selena Gomez posa para los fotógrafos cuando llega a los American Music Awards 2019 en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., 24 de noviembre de 2019. / EFE

Uno de los mensajes que dejó claros es que lo que ha vivido y superado, le ha permitido compartirlo con su gente. De este modo, todos pueden ver su caso para que recuerden que todo se puede superar, incluida su relación tormentosa con Justin Bieber.

