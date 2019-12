Miss Universo 2019: El nuevo chiste de Steve Harvey sobre Colombia que armó la polémica

Una vez más, el presentador Steve Harvey hizo una broma a Miss Colombia. Harvey quedó en el ojo del huracán desde que entregó mal la corona a Ariadna Gutiérrez en 2015.

En esta edición volvió a hacer chistes con respecto a Colombia. De entrada dijo “La gente del cartel está molesta conmigo”, cuando vio a la delegación colombiana que gritaba 'no, no, no'.

EFE

Ese chiste no fue bien recibido y en redes sociales mencionaban que este comentario tenía que ver con las drogas y carteles de narcotráfico.

Zozibini Tunzi es la nueva Miss Universo 2019

La sudafricana fue proclamada Miss Universo 2019. En su participación dio mensajes en contra del racismo y el machismo, aseguró que para ella es "un honor absoluto" representar como mujer negra y africana a "la inclusión, la diversidad y la representación".

Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi, / Instagram Miss Universo

Zozibini Tunzi / Getty Images

Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi / Instagram

Lee más

La notable respuesta de Gabriela Tafur sobre los derechos de la mujer en Miss Universo La representante colombiana fue felicitada por todas sus intervenciones.