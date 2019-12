La transparencia de Shakira que dejó poco a la imaginación

Todo atuendo que use Shakira le luce bien ya que tiene una figura bastante definida. Aunque no se caracteriza por ser 'atrevida', sus fans no dejan pasar una.

En Instagram, los fanáticos de la colombiana compartieron una imagen en la que aparece ella con una transparencia. Es un vestido de color blanco y dejó poco a la imaginación.

Lo que llamó la atención de los usuarios es que parece que se vio lo que ella llevaba puesto bajo su vestido.

Shakira / Instagram

¿Se le vio algo? / Instagram

Algo salió mal en la Copa Davis

Hace semanas, la intérprete de 'Antes de las seis' cantó en la final de la Copa Davis, junto a su compatriota Camilo Echeverry y el puertorriqueño Pedro Capó. Aunque muchos quedaron deslumbrados, otros la criticaron por supuestamente hacer playback.

Shakira en la Copa Davis / EFE

La colombiana interpretó tres temas de sus mayores éxitos antes de la presentación de los equipos, en un escenario instalado en plena pista central y que fue desmontado en apenas un cuarto de hora.

A triunfar en el Super Bowl

La colombiana, junto a Jennifer López estarán en el Super Bowl de 2020. Las superestrellas, quienes han desarrollado su carrera en inglés y español, se presentarán el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

JLO y Shakira / Instagram

