Anuel AA mostró su lado más 'sexy' en la tina ¿Qué dirá Karol G?

Anuel AA suele mostrar en Instagram sus 'ostentosidades': autos, joyas y de más. Sin embargo, sus fanáticos han difundido un video de él en la tina y con poca ropa ¿Qué dirá Karol G ahora?

En las imágenes, al principio, se observan los brillantes anillos, el reloj y el 'bling-bling' del 'bebecito'. Luego la cámara lo enfoca y aparece dentro de una tina con el torso desnudo. De fondo se oye 'No Woman No Cry' del legendario Bob Marley.

Mira el video

Tal parece que Enmanuel aprovechó unos minutos para desconectarse y relajarse. Así quiso mostrarle a sus millones de fanáticos.

Recordemos que hace días estuvo de vacaciones junto con su 'bebecita' Karol G y la familia de ella en Breckenridge, Colorado (EE.UU.).

Las fotos fueron compartidas por la 'linda parejita' en la mencionada red social. Para ese momento, el puertorriqueño publicó un reflexivo mensaje desde su paseo en la nieve.

Karol y Anuel / Instagram

"Si no hay momentos así en la vida, la vida no se goza. El dinero no llena, las prendas no llenan y la fama no llena", dijo en un clip.

Karol y Anuel / Instagram

Por otro lado, hace poco Anuel compartió una imagen de cuando recuperó su libertad. Gazmey fue arrestado (2016) cuando salía de una discoteca de Puerto Rico. Por esto, sus fans convocaron a una manifestación y hasta existió una campaña para su liberación.

Anuel AA tras salir de prisión / Captura de pantalla

