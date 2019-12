Estas son las canciones que Shakira le dedicó a su expareja ¿Qué dice Piqué?

Shakira y su expareja, Antonio de la Rúa, estuvieron juntos por 10 años y en todo ese largo tiempo, la cantante le dedicó varias canciones. Pero hubo algunas muy especiales que a lo mejor hasta ahora deben incomodar a su actual pareja, Gerard Piqué. ¿Cuáles son?

Todos sabemos como terminó la relación entre la colombiana y de la Rúa. Pues, hace 10 años se realizó el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y todo cambió para ella.







Shakira ya era conocida internacionalmente y consolidaba su carrera musical al interpretar su famoso éxito "Waka Waka", y en el video de su canción, conoció al futbolista Gerard Piqué que no se perdió la oportunidad y se enamoraron de una manera extraordinaria al prometerle que ganaría el mundial solo para tener una cita con ella.

Sin embargo, Shakira antes de terminar con Antonio de la Rúa, ella le dedicó una última canción "Lo que más" para despedirse de su pareja de 10 años.

Historia de " Lo que más"

Esta canción "Lo que más" no fue tan conocida en su álbum "Sale el sol", pues fue esa canción la que compuso para despedirse de su expareja.

"Lo que más" hace una alusión clara a una inminente ruptura amorosa. “Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza", dice la letra de Shak.

También habla del tiempo en el que llevaban juntos, "pequé por hablar demasiado, no saber dónde, cómo ni cuándo, todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto", resume la letra.

Otras canciones que le dedicó Shakira cuando estuvieron juntos:

Día de enero:

Esta canción muy conocida, Shakira le dedicó para consolidad su relación con Antonio, quien es hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Además de ser su pareja, era su manager y asesor.

Shakira también le dedicó ‘Underneath your clothes' y 'Suerte', esta última, fue un éxito total a nivel mundial. De hecho el argentino protagonizó el video de la canción "Underneath your clothes".

Lamentablemente Shakira y Antonio de la Rúa, terminaron su relación en el 2011 cuando atravesaban una gran cantidad de problemas. Incluso también ya se escuchaban rumores de que la artista tenía una relación amorosa con el español, Piqué, quien es su actual pareja.

