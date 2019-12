Quién es Alexandra Grant, pareja de Keanu Reeves

Keanu Reeves, durante estos últimos años, se ha consolidado como uno de los hombres más codiciados en Hollywood, sea por su belleza o por el trabajo en cada una de sus películas. El actor es recordado por sus papeles en Punto de Quiebre, Matrix y John Wick.

Alexandra Grant, es la mujer que se ha ganado el corazón de Keanu Reeves. La artistas estadounidense ha sido critica por su aspecto, más aún cuando posa junto a su pareja. Ella utiliza el lenguaje e intercambios con escritores como fuente de inspiración para confeccionar esculturas, pinturas, dibujas y videos.

Alexandra Grant, pareja de Keanu Reeves / Getty Images

Grant tiene 46 años, pero a pesar de ser menor que Reeves, su apariencia deja mucho que decir. El actor, actualmente, tiene 55 años y es considerado un sex symbol del mundo. El protagonista de John Wick se ha catalogado por ser una persona que lleva una vida descomplicada, incluso ha señalado que vivir sin lujos es una mejor manera de vivir.

Alexandra Grant, pareja de Keanu Reeves / Getty Images

¿Cuánto tiempo van de pareja?

En 2009, Grant conoció al actor Keanu Reeves en una cena, se hicieron amigos y comenzaron a colaborar juntos en su libro. Fue después de 10 años, que se informó que estaban saliendo, después de un luto que mantuvo por años tras la muerte del que notificó fue su gran amor: Jennifer Maria Syme

Respuesta de Alexandra Grant ante los estereotipos

" Los números son asombrosos, especialmente para las mujeres de color. Me puse canosa prematuramente a principios de los 20… y me teñí el cabello de todos los colores en el camino hasta que no pude tolerar más la toxicidad de los tintes".

“En mis 30 años, dejé que mi cabello se volviera ‘rubio’… Amo y apoyo que cada mujer pueda elegir cómo quiere verse a cada edad", sentenció Grant. Y concluyó: “Pero / y, si las mujeres están muriendo por los estándares de belleza … entonces hablemos de esos estándares de belleza. ¡Amor a todas las mujeres!”.