Reacciones por la eliminación de Germán de MasterChef Ecuador

Este miércoles 4 de diciembre fue el reto de eliminación de MasterChef Ecuador. El que tuvo que despedirse del programa en esta ocasión, fue Germán.

Entre los participantes que estaban en lista de eliminación se encontraba a Loren, Marcial y Germán. Mientras que los que estaban en balcón salvados eran Beto, Malena y Angiie.

Y en el reto de eliminación del el reality, tuvieron que utilizar despojos para crear platos gourmet. Así es, de la basura debían recuperar ingredientes para preparar una receta.

Después de finalizado este reto, solo uno de los tres lo superó. Esta vez la ventaja fue para Marcial, quien subiría al balcón.

Pero además, el mismo Marcial se encargaría de elegir las bandejas para el reto de eliminación de Loren y Germán. Para ella eligió los más sofisticados y para él los más criollos.

Tras la preparación de los platos, los jueces decidieron que el que cometía menos errores se salvaba. En esta ocasión, el veredicto le favoreció a Loren, mientras que Germán quedó fuera.

La noticia tomó por sorpresa a los internautas. Quienes apenas supieron la noticia empezaron a reaccionar y hacer memes. Incluso, el nombre del participante se volvió tendencia número 1 en Twitter.

Aquí te dejamos algunas reacciones:

No puede ser Loren que dos veces no presento un plato #MasterChefEc que injusto que se vaya #German excelente competidor 😭 https://t.co/9st9bFihx8

No es posible sin #German #MasterChefEcuador #MasterChefEc no será igual , x q no se fue la única víbora que quedó #Loren pic.twitter.com/IjnLiL7AFX

— Gisselita Castro (@giscastro2) December 5, 2019