Filtran videos donde aseguran que Selena Gomez llegó en estado de ebriedad a los AMA

La presentación de Selena Gomez en los American Music Awards (AMA) fue muy criticada. La cantante, cuando interpretaba los temas de "Lose you to love me' y 'Look at her now' , temas dedicados a Justin Bieber, estuvo muy desafinada.

Incluso, personal de logística justificaron que la artista había tenido ataques de pánico y que fueron los nervios que tuvo minutos antes del concierto.

Luego de esto, se encendió la polémica ya que se han filtrado algunos videos en los que Selena aparece en aparente estado de ebriedad en la alfombra roja de ese evento, donde lució un vestido verde limón apretado que resaltaba su figura.

So Selena Gomez was vaping before her AMAs performance and clearly wasn’t sober either and her team came with “panic attack”? No words … pic.twitter.com/czY15FjRV4 — Pop Crave (@popcreave) November 27, 2019

she was drunk af imao pic.twitter.com/4fgolNCjQ2 — Britt (@_queensfenty_) November 27, 2019

A partir de esos videos, los fanáticos y los odiadores comenzaron las especulaciones alegando que Selena Gomez llegó alcoholizada al evento.









Videos que fueron viralizados en redes sociales, se puede ver a Selena sonriendo y tratando de mantener el equilibrio. Asimismo, la cantante camina con dificultas y también se sostiene de las vallas para no dar un paso en falso y caerse.

Además, existe una fotografía en la que se puede ver a Selena sujetándose con fuerza de una silla mientras espera que sus maquillistas le den los últimos retoques para salir a saludar a sus fans.

Selena Gomez no ha dado ninguna declaración al respecto. En este momento se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues después de una larga pausa debido a problemas emocionales y de salud, la estadounidense tuvo que apartarse de la música.

Sus problemas empezaron cuando se enteró que su expareja, Justin Bieber, se casó con una fan. Ahora, con su cambio, lanzó recientemente dos temas que fueron dedicados para el canadiense.

