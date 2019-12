¡In Love! Las increíbles vacaciones de Anuel AA y Karol G

Las románticas y familiares vacaciones de Anuel AA tiene a todo Instagram enamorado. Las fotos se han compartido en la red social y aquí te las dejamos.

Los 'bebecitos' están disfrutando de unas lindas vacaciones en Breckenridge, Colorado (EE.UU.). Los días en la nieve los están compartiendo los padres de Carolina, su hermana y Enmanuel.

Karol y Anuel / Instagram

En las imágenes se le ve a la familia muy feliz y a la 'linda parejita' in love. Tanto así que la colombiana le dedicó un "te amo" a su novio.

Carolina / Instagram

Hermana de Karol G / Instagram

Karol y Anuel / Instagram

En otro mensaje, la intérprete de 'Mi Cama' aseguró que cumplió su promesa. "Hace un año vine a este lugar y prometí traer a mis papás".

Padres de Karol G / Instagram

Por su lado, el puertorriqueño también decidió publicar un reflexivo mensaje desde su paseo en la nieve. "Si no hay momentos así en la vida, la vida no se goza. El dinero no llena, las prendas no llenan y la fama no llena", dijo en un video.

Nuevo éxito musical: 'Tusa'

El nuevo éxito pegajoso de la intérprete tiene casi 100 millones de visualizaciones en YouTube. Pero muchos se preguntan "¿Qué es 'Tusa'? aún cuando muchos ya lo saben.

"Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga, dizque que pa' matar la tusa que porque un hombre le pago mal". Dice Karol al principio de la canción.

Karol G / Instagram

Aunque los resultados que arroja la RAE no hacen referencia al contexto de la canción, la diva reggaetonera se refiere a una expresión colombiana para designar "despecho y tristeza por la terminación de una relación amorosa".

