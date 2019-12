Dragon Ball: este actor interpretaría a Goku en nueva película

Han pasado 10 años del estreno de una de las peores películas en lo que ha ciencia ficción corresponde. El director Jame Wong apostó por realizar el live action de uno de los mejores animes del mundo, Dragon Ball.

En esa ocasión, se retrató a un joven Goku que debía enfrentarse a Piccolo por el poder de las esferas del Dragón. A pesar de la expectativa que generó la cinta, todo fue un error, desde los personajes hasta los efectos especiales.

Tras ese fracaso de taquilla, que apenas logró USD 58,2 millones, con un presupuesto de USD 30 millones, no se ha hablado de una próxima entrega de nuestros guerreros saiyajines, hasta la fecha.

En las últimas semanas ha crecido el rumor dentro de la industria del entretenimiento por una nueva llegada de una adaptación cinematográfica de esta serie. El sitio estadounidense “We Got This Covered”, Disney estaría preparando una cinta con un elenco 100% asiático.

Según este mismo medio, la industria del ratón más famoso: Micky Mouse, estaría planeando un presupuesto para generar una franquicia derivada de Dragon Ball. Ahora, ¿quién podría interpretar al super Saiyajin más poderoso de la historia?

We Got This Covered ha señalado que el asiático de 32 años, Ludi Lin, quien se encuentra grabando el rebot de Mortal Kombat y ha hecho apariciones en la serie de Netflix , Black Mirror, y en la película de Aquaman, sería el indicado o primera opción para este papel.

Sin duda, Ludi Lin tendría uno de los retos más complicados que cualesquier actor podría enfrentar. Debe tratar de trasladar la actitud de un personaje animado a la pantalla gigante y poder simular sus habilidades, poderes y carisma.

