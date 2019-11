Zam, el Búho presenta su tema 'Caballero'

El tema 'Caballero' tiene la intención de aportar con un mensaje a la no violencia de la mujer. El cantante menciona que "aún existimos hombres con valores que no solo se fijan en el exterior, sino también en lo interior de una mujer de manera juvenil". Su slogan es "Regala Rosas, No Maltrato, no soy uno más, soy Caballero".

Más sobre 'Zam, el Búho'