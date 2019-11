¡Le encantará! Así luce la ex de Piqué que dio celos a Shakira

Núria Tómas es la ex pareja del futbolista Gerald Piqué. Él ahora es el marido de Shakira y los paparazzis se han puesto buscar su información.

Desde hace tiempo que los rumores sobre los sentimientos de la cantante colombiana han sido un tema. Todo debido a que no faltan los mal intencionados que generan chismes sobre esta pareja.

Pues las críticas han ido desde cambios de aspecto físico, hasta rumores de separación entre el futbolista y la colombiana. Y por su puesto, sobre celos de la intérprete de 'Pies descalzos' por la ex de Gerard Piqué.

Sin embargo, todos esos rumores no han sido demostrados y han quedado solo en palabras. Pero eso no quita el hecho de que la ex de piqué se cuida y luce maravillosa. Continuación te compartimos las imágenes.











