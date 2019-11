Emilia Clarke revela fuertes declaraciones de sus desnudo en Game Of Thrones

Emilia Clarke reveló fuertes declaraciones sobre las escenas de desnudos en 'Game Of Thrones'. Ella dio una entrevista donde confeso que fue presionada para no decepcionar a los fanáticos de la serie.

En una entrevista con el podcast de Armchair Expert ella habló de su papel de Daenerys Targaryen. Recuerda que estar desnuda era parte del trato y era muy consciente de que era algo de la profesión de artista. "Acababa de salir de la escuela de teatro y lo tomé como cualquier otro trabajo. Si está en el guión, pensé, obviamente es algo necesario para la trama", dijo.

Sin embargo, la práctica no era tan natural como ella imaginaba. "Tuve peleas en el set donde dije: No, la sábana me cubrirá hasta el cuello. Luego dijeron: No quieres decepcionar a los fanáticos de GoT, ¿verdad? Le dije: 'Jódete.

Como esta era la primera vez que Emilia se presentaba en un gran set a la edad de 24 años, la actriz dice que no tenía suficiente experiencia para luchar por sus derechos. Por tal motivo, lo que iba a ser espontáneo, le hizo sentir incómoda, especialmente al principio de la temporada.

Emilia Clarke / Internet

Nunca antes había estado desnudo frente a esa multitud de personas, equipo de filmación, artistas, directores, etc.".

Además, ella confesó que pensó que sus sentimientos estaban equivocados. "Iba a llorar en el baño y volvería a grabar la escena de desnudos como si todo saliera bien '', dijo.

Sin embargo, la situación fue apaciguada por su coestrella Jason Momoa, quien interpretó a Khal Drogo. Él es un personaje que se casa con Daenerys en la primera temporada. "Fue bastante difícil, pero las escenas con Jason resultaron ser mejores. Me dijo: No, cariño, no está bien si te obligan a hacer algo que no quieres".

Emilia ya había hablado sobre cuánto le molestaban las escenas de desnudos de 'Juego de tronos'. Incluso, la habían influenciado a rechazar el papel de Anastasia Steele en '50 sombras de Grey '.

Así también, Emilia Clarke criticó anteriormente a quienes vieron 'Juego de tronos' solo por escenas de sexo. Ella protagonizó una escena de sexo en el último episodio de la séptima temporada con el actor Kit Harrington.

"Estoy empezando a molestarme por esto porque la gente dice 'Todos los sitios pornográficos han perdido la audición cuando se lanzó Game of Thrones"". dijo Emilia.

Te puede interesar