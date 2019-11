¡Estás bien! Captan a Selena Gomez en su peor momento

Tantas cosas que se han hablado respecto a Selena Gomez. Ahora vuelven los comentarios y críticas por unas nuevas fotos.

Selena Gomez / Instagram

Definitivamente, la cantante ha demostrado que su actitud ante las redes ha cambiado. Ahora ella se ha dejado ver con más quemimportismo sobre los aspectos negativos que puedan decirle. Incluso, la famosa ha permito hacer saber que todos somos imperfectos sin importar la fama.

Instagram

Esta vez, la cantante fue captada en un momento que no era uno de sus mejores. Pues a través de Instagram, ella misma compartió las imágenes donde aparece con unos gestos extraños.

La intérprete de Lose You To Love me se mostró en plena comida, y fue pescada justo con el tenedor en la boca.

Instagram

Los internautas no evitaron reaccionar. Muchos de los seguidores criticaron porque no vieron prudente que la famosa se muestre comiendo de esa forme. Mientras que otros fans le amaron más por mostrarse tan natural y tal cómo ella es.

