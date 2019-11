Netflix confirmó la quinta temporada de “La Casa de Papel”

Jesús Colmenar, productor ejecutivo y director de varios capítulos de la serie española producida por Netflix indicó que la plataforma de streaming confirmó una quinta temporada de “La Casa de Papel”. Además de esta nueva entrega, se estaría planificando un nuevo programa protagonizado por algunos de los personajes principales.

“Esa información nos costaría la vida, afirmó con ironía en respuesta a las decenas de los fans que reclaman que Berlín, el carismático personaje de Pedro Alfonso, que estaba presente en la sala, fuera el protagonista de este spin-off.

Respeto a la cuarta temporada, su estreno está previsto para 2020, así como la quinta de La Casa de Papel, la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, van a ser más duras para el espectador que las anteriores, cuando un asistente le ha demandado “algo más estilo Breaking Bad”, a lo que el actor Pedro Alonso le ha dado réplica remarcado los nuevos capítulos “van a hacer que vibre el alma”.

Cuarta temporada

“La cuarta temporada se va a poner más dura. Va a ser más dura para el espectador”, señaló Jesús Colmenar. Él señaló que si no hubiesen encontrado una razón de peso y no hubieran podido dimensionar la historia para contar más allá, no hubieran regresado.

Las declaraciones se refieren a la llegada de dos nuevas temporadas, las cuales tendrán un acábose mayor al pensado.

"Todos hemos sabido la responsabilidad de lo que teníamos entre manos y hemos conseguido seguir con los pies en la tierra y no dejarse arrastrar, lo que es muy bueno en términos de crecimiento personal", afirmó.

"La Casa de Papel" es una serie de televisión española creada por Álex Pona y producida por Tres Media en colaboración con Vancouver Media para si emisión en Antena 3. Protagonizada por Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte, entre otros, se presentó en el III Festival de Televisión de Primavera en Burgos en marzo de 2017

