¡Impactante! Jennifer Lopez denuncia acoso sexual durante rodaje de película

Hablar de Jennifer Lopez, es referirse a una de las grandes exponentes del glamour, trabajo, música y belleza. La mujer con raíces latinoamericanas se refirió a un hecho que marcó su vida, y la suma a una larga lista de actrices que sufrieron acoso sexual.

La modelo denunció que un director le pidió que le enseñase los pechos alegando que iba aparecer desnuda en una escena de una película, aunque el encuentro se produjo fuera del rodaje.

“Quería ver mis senos. Y yo le dije que no estábamos en el set”, explicó Lopez. Las declaraciones las realizó durante una entrevista con The Hollywood Reporter. A pesar de la denuncia, ella no indicó el nombre del director, ni de la película que rodaban o en que año ocurrieron los hechos.

“Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, él me dijo esto y yo dije que no”, apuntó.

Durante las declaraciones de J.Lo, también estuvieron presentes actrices como Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Awkwafina, Laura Dern y Renée Zellweger. Justamente, Nyong’o indicó que este panorama de acosos ha ido mermando debido al movimiento #MeToo.

“Lo que sucedió ahora es una gran lección para todas las mujeres. Estas cosas no están bien, y no importa en qué contexto se encuentre, nunca está bien sentirse incómoda. La luz está encendida ahora, tanto en lo que se siente cómodo como en cómo establecer límites”, añadió.

En 2018, USA Today entrevistó a 843 mujeres que trabajan en Hollywood, desde actrices, directoras, escritoras, editoras y otras sobre sus experiencias como empleadas de varones.

Nueve de cada diez reconocieron haber sufrido alguna forma de acoso o ataque de naturaleza sexual. Frecuentemente por hombre mayores a ellas, haciendo uso de su posición de poder.

Un 75 % de las mujeres dijo haber sido testigo de comentarios sexuales indebidos hacia otras mujeres. Seis de cada 10 mujeres de Hollywood recibieron propuestas indecorosas de naturaleza sexual.