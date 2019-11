¡Costosos y transparentes! Los vestidos de Thalia que desfinanció a ella y a su esposo

El pasado 12 de noviembre, la cantante Thalia deslumbró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2019. Los vestidos que utilizó la artista no sólo se convirtieron en los más comentados de la ceremonia sino, que además fueron los más costosos de su vida.

En sus redes sociales, la mexicana no dudó en compartir con sus seguidores, el costo que tuvo que pagar por sus atuendos. Sobre todo, por el vestido de color negro, del cual Thalia aseguró que en muchas ocasiones la verán usarlo.

En la gala de los Latin Grammy de este año, la talentosa Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalia, sorprendió a la audiencia. Los vestidos de este año le dieron un toque de elegancia, distinción, pero sobre todo de sensualidad.

Las transparencias no faltaron y el color negro volvió a invadir el clóset de la mexicana. Convirtiéndose en una de las celebridades mejor criticadas de la noche. Fueron tres tipos de vestidos de color negro, concho de vino y rojo los que utilizó y le costó 'un ojo de la cara'.

Así lo aseguró en un video que compartió en sus redes sociales, al finalizar la premiación, en Las Vegas, Estados Unidos.

En un video en sus 'stories' de Instagram, Thalia contó la historia de cómo fue que apareció el vestido en. Todo empezó cuando ella y su esposo llegaron a Las vegas mucho antes de lo planeado y les tocó ir por 'de shopping'.

Sin embargo, ninguno de los dos se imaginó que el vestido negro, con una abertura sobre la pierna izquierda, se convertiría en una de las inversiones más altas de la interprete.

Esto fue parte de lo que dijo Thalia con respecto a su traje:

"Y salimos Tom y yo a comprarnos algo, lo que hubiera. (…) Este que está aquí, es el vestido que me compré hoy. O sea es el vestido más caro que me he comprado en mi vida. Ni siquiera pensé que lo tenía que comprar. Fue el único que vi, con un cinturón con sus botas que me encantó… el vestido más caro y las botas de la vida.