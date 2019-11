Selena Gomez no se queda callada y defiende a Taylor Swift

La cantante Taylor Swift pidió ayuda en las redes sociales a sus fans y a otros artistas para recuperar los derechos de su música y cantarla en la próxima gala de los American Music Awards (AMA), ya que denunció que los empresarios Scooter Braun y Scott Borchetta se lo prohibieron.

Braun y Borchetta, este último conocido por representar a artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, se hicieron con los derechos de varias de las grabaciones de Swift tras comprar por unos 300 millones de dólares su antiguo sello musical, Big Machine Label.

La joven cantante posee la propiedad de las letras, por lo que anunció en agosto pasado que va a regrabar sus cinco primeros álbumes a partir de noviembre de 2020 para recuperar su música.

En su texto de hoy, Swift volvió a atribuirle la responsabilidad en esta situación a los productores y denunció otra vez que ha sido amenazada en varias ocasiones por este tema.

"Scott Borchetta le dijo a mi equipo que me permitirán usar mi música solo si hago estas cosas: si accedo a no volver a grabar versiones de mis canciones el próximo año -que es algo que legalmente tengo permitido hacer y en verdad deseo hacer- y (…) dejar de hablar sobre él y Braun", expuso en la nota.

"El mensaje que me envían -escribió- es muy claro. Básicamente sé una buena niña y cállate. O serás castigada. Esto está mal".

Apoyo de Selena Gómez

La cantante envió un mensaje de apoyo a su amiga mediante un escrito en una historia de Instagram.

"Mi corazón se siente tan pesado ahora mismo. Me pone enferma y me enfada extremadamente (no me importa si pueden haber represalias). Esta es mi opinión. Es codicia, manipulación y poder. No hay corazón o pensamientos hacia nadie más. No hay respeto por las letras que mi amiga ha escrito desde que tenía 14 años en su habitación. Robaron y destrozaron a una de nuestras mejores compositoras de los últimos tiempos en una de las oportunidades para celebrar su música con sus fans y con el mundo.

Conozco a Taylor desde hace 13 años. Ella es la mujer más dedicada, valiente, luchadora y fuerte que jamás he conocido. La gente puede decir porquerías pero de lo que te estoy hablando es de una mujer con una identidad verdadera y una fuerza sin límites. La escuché sin miedo antes de que las sacara ¡a la luz y tan solo nos recuerdo saltando en la cama. Ella brillaba. Estoy tan orgullosa de que su diario haya sido leído por el mundo entero. Con nervios por si a la gente no le gustaba… pero aquello se convirtió en el mayor de los discos. Un álbum que salvó a tantas mujeres jóvenes que se sentían solas. Que tenían el corazón roto. Que estaban sanando. Aquellas que se sentían invisibles. Dio voz a aquellas que no creían tenerla. Creyendo en los sueños otra vez". escribió Selena