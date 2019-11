Jennifer Lopez reveló que un directo le pidió mostrar sus senos, ¿qué dijo JLo?

Esta vez le tocó a Jennifer López. Pues la famosa JLo reveló que fue víctima de acosada por el director de la película que estaba haciendo.

‘Sin senos no hay paraíso’: La actriz Giovanna Andrade rumbo al Mrs Globe 2019-2020 La ecuatoriana de 34 años, se prepara para el concurso el certamen internacional de belleza que se realiza anualmente, para mujeres mayores de 25 años, casadas con/sin hijos.

La revista Hollywood Reporter publicó una conversación que JLo tuvo con Scarlett Johansson, la película Black Widow of Marvel, y la actriz y cantante describió el momento del acoso.

Esta es la conversación:

Scarlett: "Jennifer, ya hablaste ante un director que quería quitarse la camisa antes de filmar una escena".

J.Lo: "Un director en una prueba de vestuario me pidió que me quitara la camisa".

Scarlett: "¿Para ver qué?"

Instagram

J.Lo: "Porque estaba a punto de hacer una escena de desnudos".

Scarlett: "¿Quería ver tus senos?"

J.Lo: "Quería ver mis senos. Y yo: 'No estamos en el set"".

Scarlett: "Qué loco".

Internet

J.Lo: "Bueno, estaba loco …"

Scarlett: "Dios mío, ¿quién fue? Quiero saber".

J.Lo: "Y dije que no, me defendí. Pero fue muy divertido porque recuerdo estar en pánico en este momento. Y, por cierto, había un diseñador de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, dice eso. y dije que no. Afortunadamente, surgió algo del Bronx y pensé: "No tengo que mostrarme". En el set los ves ".

De este modo, la famosa se una a las otras artistas que ya han denunciado los acosos.

Te puede interesar