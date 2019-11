¡Se reveló! La hija de Daddy Yankee mostró un poco más de piel que de costumbre

Jesaaelys Ayala, hija del cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, mostró un poco más de piel, a través de una campaña de lencería femenina. Desde que Jesaaelys decidió bajar de peso, algunas marcas de ropa han optado por la joven, para mostrar sus prendas.

Está vez, la línea de ropa íntima de la cantante Rihanna, escogió a la hija del 'Big Boss'. Para ser imagen de una de las últimas prendas de vestir de 'Savage X Fenty', sacando a flote su lado más sensual.

En la cuenta de Instagram de Jesaaelys Ayala, la youtuber compartió algunas publicaciones de una 'sexy sesión de fotos' con 'lencería fina'. Que muestran la figura de la maquillista boricua, de tan solo 19 años.

Desde hace algún tiempo, la hija mayor del reggaetonero ha ganado un gran número de seguidores en redes sociales, sobre todo desde que perdió más 113 libras.

Este fue uno de los textos que compartió en sus fotos, publicitando la ropa de tienda virtual de Rihanna.

"I like it when you tell me I’m yours. 💋 @savagexfenty shop bralettes 2 x 29 LINK IN MY BIO! ❤️ #SavageXAmbassador #SavageXFenty".

Me gusta cuando me dices que soy tuya. 💋 @savagexfenty shop bralettes 2 x 29 LINK IN MY BIO! ❤️ #SavageXAmbassador #SavageXFenty".