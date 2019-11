La contundente revelación de Mhoni Vidente sobre Selena Gomez

La psíquica que ha hecho grandes predicciones Mhoni Vidente y que se han cumplido en más de una ocasión habló sobre Selena Gomez en sus predicciones de noviembre.

A través de su canal de YouTube, en el video publicado este sábado, la astróloga habló sobre la situación sentimental de la extrella de Disney que reciente lanzó 'Lose You To Love Me'. Esta canción habla de la tóxica relación que mantuvo con Justin Bieber.

"Selena se lo quita del corazón a Justin. Se reinventa y se lo quita del corazón y habla de un amor nuevo. Pero con una mujer señores. Así como lo oyen. Selena se enamora de una mujer que es válido y cada quien se puede reinar el amor donde ustedes quieran". Fue la contundente revelación de Mhoni.

Según la psíquica la cantante es una "iluminada" y este es su momento regresará con todo al mundo de la música y a la actuación. Pero principalmente el amor le sonreirá de nuevo.

¿Crees que se cumpla la predicción de Mhoni?

Un indirecta muy directa: Así reaccionó Hailey Baldwin ante la nueva canción de Selena Gomez sobre Justin Bieber / Instagram

Número 1 en Billboard Hot 100

La joven artista obtuvo el número 1 de la lista Billboard Hot 100, con 'Lose You to Love Me'. De hehco, el video dcuenta con más de 116 millones de visualizaciones en YouTube.

EFE

Selena Gomez y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018.

Luego, el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa. Justamente dos meses después de terminar con Gómez.

Instagram

