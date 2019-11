Rick y Morty: revelan el opening de la cuarta temporada (spoilers)

La serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada por Justin Roiland y Dan Harmon estrenará el próximo 11 de noviembre su cuarta temporada. La animación que es transmitida por Adult Swim, narra las desventuras de un nieto y su abuelo (super genio).

Los orígenes de la serie pueden encontrar en un cortometraje rudimentario animado por Roiland para el festival de Cine Channel 101, llamado Doc and Mharti. Aquí se suma la parodia de los principales protagonistas de Back to the Future. NBC, finalmente, terminó despidiendo a Harmon, quien después junto a Roiland consiguió elaborar esta "obra de arte".

A tres días del estreno de la cuarta temporada se reveló el opening de la cuarta temporada, donde siempre existen escenas surrealistas, las cuales en su mayoría ocurren durante los capítulos, que en este caso serán 10.

Los primeros segundos, al igual que la escena final, son los mismos que las temporadas pasadas. Pero esta vez, animales extraños como un ganso con dos cabezas y varias serpientes atentando contra la vida de la familia Smith se pueden observar.

La fórmula general en Rick y Morty consiste en la yuxtaposición de dos escenarios que concluyen. Por un lado se muestran las aventuras que vive el abuelo extremadamente egoísta y alcohólico, conjuntamente con Morty, mientras se vive un drama dentro del escenario familiar entre Beth y Jerry Smith.

Cómo se construyen los episodios

Todos los episodios de Rick y Morty siguen la estructura básica que Harmon llama "Embrión de una Historia"​. Esta se trata de un esquema circular dividido en 8 pasos: