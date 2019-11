¿Por qué estoy sola, si soy cuerazo?, una obra de Ana María Balarezo

Después del gran éxito ¡No eres tú. Yo mismo he sido!, Ana María Balarezo, vuelve a las tablas recargada. Ahora está presentando la primera obra escrita y dirigida por ella, '¿Por qué estoy sola, si soy cuerazo?'.

Cualquier parecido a la realidad, no es pura coincidencia. Esta obra está basada en el 'cuerazo' interior, en el autoestima y amor propio de mujeres y hombres.

Ana María Balarezo en una entrevista con Metro Ecuador explicó que a veces hay mujeres muy bonitas que están solas y tiene baja autoestima.

"Hasta Marc Anthony dejó a la Miss Universo. La belleza, no te garantiza tener una estabilidad emocional. Hay que tener amor propio, autoestima y saber cómo puedes acoplarte a tu pareja".

La actriz menciona que es la segunda parte del coaching de parejas "No eres tú. Yo mismo he sido" y nació de la nada "cuando se acababa el otra me decía que ¡no! y yo les respondía venga al próximo. En abril dije debo hacer la otra parte porque quedaron tema sueltos".

En una hora y 5 minutos, no pararás de reír y te sentirás te identificada. Según Balarezo, al ver esta obra "puedes evitarte algo doloroso en alguna relación y hace que te des cuenta en qué estás fallando, porque a aveces es fácil culpar".

Solos, con amigos o en pareja, esta obra asegura diversión y reflexión. La temática no solo aplica a las relaciones en pareja, sino al actuar del ser humano en varios aspectos de apego de su vida y la dificultad de cortar ciclos, así como el miedo a la soledad. ¿Quién no se ha sentido en algún momento así?

"Abrazar nuestra soledad y prepararnos para cuando llegue la pareja ideal. A veces dices es que yo no sirvo para estar solo, ¡sí sirves! Esa experiencia (soledad) te lleva a un crecimiento espiritual y te ayuda a oxigenarte. Uno debe pasar por cosas malas para que cuando vengan las buenas, puedas valorarlas. Pasar por el hambre para valorar la comida; pasar por la oscuridad para valorar la luz; y pasar por un desamor para valorar cuando llegue el verdadero amor. El problema es que siempre estamos viendo atrás y no al frente" son las palabras de Ana María Balarezo al describir el mensaje de su obra.

¿Dónde, cuándo y dónde verla?

La obra se presenta en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo, de jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:30. La obra se podrá disfrutar hasta el 1 de diciembre. El costo de las entradas es de $20 VIP, $15 público general, $10 estudiantes con carnet y $7,5 tercera edad o personas con discapacidad.