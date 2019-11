Anécdotas detrás de la película de Enchufe TV, 'Dedicada a mi ex'

En una entrevista con Metro Ecuador, Jorge Ulloa, Nataly Valencia, Raúl Santana y Érika Russo; comentaron la anécdota que más recuerdan durante la filmación de la película ‘Dedicada de mi ex’ que se estrenará el 8 de noviembre en Ecuador. (Mira abajo el video de la entrevista completa)

Jorge Ulloa empieza relatando una experiencia traumática, “cuando empezamos el primer día de rodaje, yo nunca había visto un equipo tan grande. El primer ensayo, la primera vez que dije acción, las ‘cheerleaders’ se dieron un cabezazo. Una se rompió la quijada, la otra una ceja. El médico entró, había sangre por todos lados”.

Película de EnchufeTV llamada "Dedicada a mi ex" / Captura de pantalla

Por su parte, Nataly Valencia recuerda que tuvo que lidiar con una rata (a las cuales tiene pánico). “En una escena había una rata amaestrada, qué raro eso, pero yo sabía que estaba ahí y quería entrar cuando se vaya. Capaz había más porque estábamos en un basurero. Ese día sufrí mucho”, confesó.

Raúl recuerda que pasó riendo mucho con “Ortega”y que se contagiaba de esa energía. En las confesiones de los artistas, Érika Russo cuenta que en la vida real no es como ‘Carol’, su personaje en la película “no soy así de fría, soy muy romántica, pero bueno, ya me verán ahí y no sé si me quieran. Cada uno de los personajes tiene algo que los actores no tenemos y debemos adaptarnos para presentarlo al público”, explica.

8 años de trabajo

Los actores confiesan que esta producción es un sueño que se vuelve realidad tras 8 años de arduo trabajo. No es fácil sacar un sketch cada semana. “El mayor error es pensar primero en la fama, el dinero, el reconocimiento. Todo el mundo está buscando eso inmediatamente. Los nuevos generadores de contenido hacen lo que sea por ese objetivo. Deben ser sinceros. Díganlo a su manera porque ya tenemos un Enchufe TV, un Luisito, una Yuya y necesitamos una nueva voz. No imiten a nadie, usen referencias pero sean sinceros. Tengan su propio discurso y digan algo genuino”, es la recomendación que da el director ecuatoriano a las personas que quieren generar contenido en cualquier plataforma.

Aquí la entrevista (el inicio es inesperado)