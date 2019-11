La sensual aparición de Selena Gomez tras obtener su primer número 1 en Billboard Hot 100

Selena Gomez obtuvo el número 1 de la lista Billboard Hot 100, con 'Lose You to Love Me'. Tema sobre la relación tóxica de su fallido romance con Justin Bieber. Tras ello, la joven hizo una sensual aparición en redes.

En Instagram, la exestrella de Disney publicó: "Mensaje de agradecimiento para el escuadrón que es leal desde el día uno". Estas personas son: La estilista de artistas Marissa Marino, el maquillador Hung Vanngo, y la estilista Kate Young.

En la imagen se le ve a la joven maquillada ya arreglada justo para la grabación del video de 'Lose You to Love Me', el cual cuenta con más de 116 millones de visualizaciones en YouTube.

La publicación en Instagram superó los seis millones de 'Me Gusta' y los fanáticos llenaron de comentarios de elogio a la artista.

Selena Gomez y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018. Luego, el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa. Justamente dos meses después de terminar con Gómez.

La ruptura final con Bieber no fue el único reto que la artista afrontó durante esa época. La cantautora de 27 años tuvo varias crisis a consecuencia del lupus, la enfermedad autoinmune y crónica que sufre.

Han sido tan serias que necesitó un trasplante de riñón y al menos una hospitalización posterior.











