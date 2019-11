Bella actriz de Vikingos fue criticada por un detalle en su foto ¡Increíble!

La sexta temporada de "Vikings" llegará el 4 de diciembre a los Estados Unidos y uno de los personajes que veremos nuevamente será Gunnhild, interpretado por el islandés Ragga Ragnars.

En Instagram, la actriz y nadadora de 35 años que rompió récords compartió una foto de la nueva temporada en su Instagram, lo que finalmente generó comentarios sobre su estatura.

Instagram

Fue entonces cuando Ragga utilizó la red social para hablar sobre la experiencia de ser mujer. También atrajo la atención de quienes lo consideran un defecto.

Esta fue su respuesta

“¡Recibí algunos mensajes sobre mi estatura cuando publiqué esta foto en mi historia de Instagram! Para responderlas a todas, tengo 188 cm y no, no soy más alto que Alexander, aunque este ángulo de la foto parece sugerir que lo soy.

Instagram

Gracias a todos por su preocupación, ¡pero estoy bien! Y para la persona que se arrepintió de haber pasado por esta prueba en la vida de ser tan alto, lamento que seas ignorante y te deseo una pronta recuperación de tu xenofobia.

Somos un grupo minoritario en crecimiento, ¡somos personas altas! Especialmente chicas altas. ¡Pero me encanta ser alto y era tan alto cuando tenía 12 años! De nuevo, sí, ¡12 años! Llevo tacones altos, natación rápida (menos esfuerzo para llegar a la línea de meta), no necesito caminar de puntillas en los espectáculos y puedo alcanzar objetos difíciles de alcanzar.

Para todas las niñas y niños que se sienten mal por ser altos (y recibo muchos mensajes de ustedes, gente hermosa, sobre cómo trato con esto en el mundo real, el acoso escolar sigue siendo real y no se pueden encontrar pantalones que se ajusten y mejórate) Digo ama tu altura.

¡Es realmente hermoso y poderoso cuando las personas se paran y se enorgullecen de todos los dioses, universo, genes, pulgadas y centímetros!

Instagram

Fui intimidado debido a mi estatura, una persona gritó en medio de la calle mientras caminaba que debería "estar en el circo" y cuando buscaba un salto cuando tenía 14 años, me dijeron que necesitaba visitar una sección con drag queens, Sin mencionar las innumerables veces que la gente me ha preguntado si soy un hombre, o me han dicho abiertamente que sí lo soy. Siempre me detengo y recuerdo quién soy.

Ninguno de los comentarios que recibí me hizo sentir mal, me encanta Drag Queens y sus zapatos. En los últimos años, las compañías de calzado se han dado cuenta de que existimos, calcen 41.5, por cierto. ¡Amo mi altura! MUCHO!".

Ante esto, la famosa recibió el apoyo de los seguidores, quienes también expresaron su sorpresa ante las personas que todavía piensan tan atrasado sobre el tema.

Te puede interesar