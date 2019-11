Estas fueron las últimas declaraciones de Walter Mercado antes de morir

El astrólogo puertorriqueño, Walter Mercado Salinas, mejor conocido como Walter Mercado falleció el pasado 02 de noviembre, en su natal Puerto Rico. Después de permanecer más de 21 horas hospitalizado en el Hospital Auxilio Mutuo, Mercado murió a las 21h00, a los 87 años.

Fue el portavoz de la familia del astrólogo quien se encargó de dar a conocer la noticia, a través de sus cuentas en redes sociales. La causa principal del fallecimiento habría sido por un aparente fallo renal, el cual será confirmado en los próximos días.

La noticia del fallecimiento de uno del astrólogo más famoso del mundo, impactó a sus familiares, amigos, colegas y sobre todo a sus seguidores. A pesar de que Walter Mercado se mantuvo alejado de los medios los últimos meses, estas habrían sido sus últimas declaraciones.

Omar Matos, portavoz de la familia de Walter Mercado, aseguró que el astrólogo muró acompañado de su familia y tras un muerte tranquila y sin mayores contratiempos. Sin embargo, estas podrían haber sido provocadas por los varios problemas de salud, que ya venía enfrentando el puertorriqueño, desde algunos meses atrás.

Además, en enero, Walter sufrió una fuerte caída en su casa de Puerto Rico, ocasionándole una grave lesión en su espalda.

Sin embargo, en una última entrevista realizada al astrólogo, él aseguro que su salud estaría mejorando y que sus múltiples enfermedades no habrían sido tan graves y que estas no serían de mayor importancia.

“Los doctores me dijeron que estoy estupendo y me están atendiendo muy bien, fue algo muy simple una fracturita que tenía desde hace mucho tiempo. Ahora tengo un poco de tos en la garganta pero estoy en una curación total. Todo está muy bien, ya me siento bien, camino por la casa estupendamente y estoy trabajo en mis proyectos. (…) Fue una fractura mínima, no tuvo gran importancia, hasta pude asistir al reconocimiento que me dieron. Estoy en óptimas condiciones tomando mucha agua, y me estoy curando poquito a poco”, declaró en una entrevista con el periódico de puerto Rico, El Nuevo Día.