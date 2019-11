'Don Barriga' cuenta la verdad del por qué se dejó de grabar 'El Chavo del 8'

La famosa serie ‘El Chavo del 8’ se convirtió en un ícono cultural para toda América Latina. El programa, además, mostraba las decadencias de todo un continente, donde proliferaba el hambre y la pobreza.

El conocido dramaturgo era producido por Televisa y protagonizada por el productor y escritor Roberto Gómez Bolaños (Chespirito). “El Chavo del 8” trataba de las travesuras de un grupo de niños (interpretados por adultos) en una vecindad de México.

Según el ‘Profesor Jirafales’, ‘Chespirito’ quiso que el programa culminara en “la cumbre”, pues tenía los mejores índices de sinfonía en toda América Latina. Incluso, se estima que en 1975 alcanzó a más de 350 millones de espectadores que lo veían cada semana.

"Roberto siempre, con esa inteligencia que lo caracteriza, quiso dejar el programa en la cumbre. Todo lo que hubiéramos hecho después de eso era bajar. Cada día que pasaba a los actores nos costaba más hacer el papel de niños", señaló el ‘Profesor Jirafales’, en una entrevista realizada por Imagen Entretenimiento, en el año 2016, antes de que éste falleciera.

'El Chavo' y Don Barriga

Frente a los problemas que se dieron fuera de cámaras, como el distanciamiento de María Antonieta de las Nieves la ‘Chilindrina’ y Carlos Villagrán ‘Quico’, Aguirre tiene una aguda versión.

“Es la ambición del dinero, aprovechando un recoveco que la ley tiene a veces. Ella (María Antonieta) registró el personaje como si fuera de su propiedad, fue una bajeza. Y en cuanto a Carlos, habla mal de Chespirito, es malagradecido… No digo que lo alabe, sino que esté calladito”, sostuvo.

Ante la serie de señalamientos contra Florinda Meza de ser la responsable de este distanciamiento, ‘Jirafales’ no cree que esa sea la verdad. “Si fuera mala (Florinda), Roberto no estaría tan enamorado de ella como lo está, para él ella es la mejor”, recalcó.

Sin embargo, pese a los distanciamientos de algunos personajes de la vecindad más querida de Latinoamérica, frases como “es que no me tienen paciencia”, “bueno, pero no te enojes”, o la mítica “fue sin querer queriendo”, el ‘Chavo del Ocho’ se coló hace 48 años convirtiéndose en un referente cultural de generaciones.

