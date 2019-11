José José fue víctima de envenenamiento, según su hijo

El 28 de septiembre el “príncipe de la canción”, José José, falleció debido a su cáncer de páncreas. Hasta la fecha su deceso ha sido motivo de análisis y polémica. Unas recientes declaraciones de uno de sus hijos ha puesto en tela de duda las verdaderas razones de las muerte del interprete de “El Triste”.

Durante una entrevista para el programa de radio “Hoy con Mariano” José Joel, hijo de José José, dio a conocer un momento polémico de los últimos años del cantante mexicano. Él confesó que su padre huyó de Miami porque tenía el presentimiento de su supuesto envenenamiento y otros aspectos que le hicieron perder la voz.

“Él llega con una situación muy seria donde dice: ‘Me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no quiero estar, ya no quiero ir…’. Se va a Nutrición, le hacen estudios y le detectan el cáncer de páncreas”, confesó el hijo mayor.

“Mi papá me decía mucho que se le había cristalizado un líquido en el pulmón que lo afectó durante muchos años… la realidad es que cuando sale de Hazelden (la clínica de rehabilitación en Minnesota) lo hace con una carraspera que no le conocíamos”, acotó respecto a la pérdida de voz del cantante.

Joel aseguró que pide justicia para conocer todos los detalles de la muerte de su padre. Añadió que una de sus hijas, Sarita, no tuvo los debidos cuidados con su padre. Quien, según su primogénito, ella lo amenazaba para poder llevárselo a sus tratamientos.

José Joel señaló que el esposo de Sara Sosa, su hermana, tiene antecedentes penales y no tiene ninguna ocupación.

"El marido de Sarita tiene 24 años y ahí está también queriéndole hacer al gángster, no tiene ni papeles y tiene antecedentes penales por consumo y por posesión… una cosa bonita… no tienen ni para dónde hacerse.

“Y mi papá sus regalías son de 45 mil a 50 mil dólares al semestre, que son muy buenos para una familia que no hace nada como ésta; de ahí se desprende toda esta situación”, sentenció.

