La actriz de Jennifer Aniston fue la invitada de lujo al programa de Ellen DeGeneres donde aparte de compartir experiencias también se dieron un tremendo beso que impactó al público presente.

Aniston se encuentra promoviendo su nuevo proyecto con Apple TV, titulado 'The Morning Show', en el que comparte protagonismo con Reese Witherspoon.

Pero lo que más impactó hasta en las redes sociales fue el beso inesperado entre la presentadora y actriz que causó gracias entre los seguidores de las artistas.

¡El tremendo beso de Jennifer Aniston con Ellen DeGeneres! / Instagram

¿A qué se debió el beso entre Aniston y DeGeneres?

En la entrevista Jennifer le preguntó a Ellen por qué se besó con el famoso locutor Howard Stern. "¿Cómo fue? ¿Lo disfrutaste? ¿Estabas nerviosa?", indagó. A estas preguntas, también sumó su curiosidad por saber cuándo había sido la última vez que le había dado un beso a un hombre.

La presentadora entonces, le dijo que esa pregunta le suelen hacer mucho y ante eso, Ellen le dijo a Aniston: ¿cuándo fue la última vez que te dio un beso una mujer? Jennifer pensó un momento hasta que dijo que no ha besado a una mujer, por lo que Ellen DeGeneres se empezó a acercar y le dio un beso a la actriz.

"Tienes unos labios muy suaves", fue lo que dijo la actriz sobre el beso, que quedó registrado en una fotografía compartida por Ellen DeGeneres en sus redes sociales y en un video en YouTube.

Jennifer Aniston confesó que tiene proyectos con sus amigos de 'Friends'

Después del beso que se dieron las chicas, Jennifer Aniston reveló que se encuentra trabajando en algo" junto a sus excompañeros de 'Friends'.

Una nueva temporada de la serie no se dará, pero sí algún proyecto conjunto. "Nos encantaría que hubiese algo, pero no sabemos qué exactamente… Simplemente estamos probando, trabajando en algo… No lo se aún qué será y no quiero decirle mentiras a la gente", indicó.

