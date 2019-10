Este 31 de octubre se estrena Terminator: Dark Fate

¿Hay alguna parte de Sarah Connor en tu personalidad?

–LH: Sí. Creo que con el tiempo nos hemos vuelto más parecidas. Tengo mucha más compasión y suavidad que Sarah Connor, pero la ferocidad, la voluntad de luchar y no dejar de luchar por algo, en realidad es mi propia voz. Me he vuelto más vieja y fuerte y más dispuesta a pararme y decir: “No, eso no está bien”. Que es algo que viene con la edad, el tiempo y la experiencia. Así que siento que somos más parecidas de lo que éramos, ya sabes, hace 28 años.