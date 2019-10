Anuel AA compartió meme de una 'atrevida' fan y hasta le dijo "¡diablos, señorita!"

Sin duda, la canción 'China' de Anuel AA en colaboración con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin ha sido todo un éxito. En YouTube, el video oficial tiene 782.435.352 visualizaciones hasta el momento. Esta pieza musical ha sido una de las más pegajosas de los meses.

En redes, la canción ha sido utilizada para 'challenge' y memes. Uno de ellos fue compartido por el puertorriqueño y hasta reaccionó con una frase que se ha hecho viral.

"¡Diablos, señorita!", así reaccionó Enmanuel a un meme que en Instagram se ha viralizado. En el clip aparece la chica, tipo selfie, cantando la la parte de la canción "Tu me dejaste cae, pero ella me levantó". Originalmente, la frase es de la canción "Ella me levantó", extraía de su álbum El cartel: The Big Boss.

Pero, lo que causó la reacción de Anuel es que la joven dice: "Tu me dejaste caer, pero tu amigo me levantó". Luego aparece Latrell Spencer (Terry Crews) diciendo su épica frase :"¡Diablos, señorita!", de la película' White Chicks' .

El video superó los dos millones de reproducciones en Instagram y sus fanáticos reaccionaron a ello. Incluso, uno de los comentarios dice: "Hija de Lucifer"

Mira el video









