El sexi disfraz de Mia Khalifa para celebrar Halloween

Mia Khalifa es una de las mujeres de las que más están pendientes sus fanáticos. Y esta vez ella los sorprendió con una sexi foto por Halloween.

A través de Instagram, la exactriz de cine para adultos hizo una publicación. Ahí se dejó ver en un sexi disfraz que hizo suspirar a miles.

Se trata de una foto donde ella apareció mostrando su sensual figura. Pues posa con un diminuto traje de gatita. Ella sale con un tipo top con tiras y encajes. Además utiliza una corta falta negra y un pañuelo en sus brazos. A su look le añadió un detalle: unas orejas de gatita.

La imagen logró en pocas horas millones de likes. Ahí sus seguidores reaccionaron indicando que simplemente están enamorados de ella.

A la publicación, la actriz añadió un mensaje:

Los planes se cancelaron en el último minuto, pero no estaba dispuesta a dejar que este look se desperdiciara. Entonces hice que Robert Sandberg apagara La Luz del anillo y me tomara una foto para poder fingir que salimos".