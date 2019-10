Selena Gomez aparece en sensual lencería de una Kardashian ¡Se pasó de sexy!

Selena Gomez está marcando su paso con gran fuerza. Ella ha generado miles de reacciones y admiración después de regresar con fuerza a la fama.

Después de que la cantante pasara por una caída fuerte, debido a la ruptura con Justin Bieber, ahora se muestra diferente. Ahora se la ve empoderada y hasta con una espectacular figura. Definitivamente este regalo le









"Lose You To Love Me" fue el primer tema con el que volvió y que va rompiendo récord. Incluso esta generó controversia debido a su polémica de que era dedicada a Justin Bieber.

Pero eso no fue nada para ella, pues se ha mostrado con una espectacular figura. Más bella, valiente y fuerte que nunca.

La famosa se tomó fotos frente al espejo utilizando una sexy lencería negra. Y no es cualquier pieza, se trata de un obsequio que le hizo nada más y nada menos que Kim Kardashian.

Instagram

Esta lencería hizo que sus curvas se resalten y luzca más bella que nunca. Esta además es una prenda de la colección SKIMS de la socialité, una línea de shapewear.

La colección de fajas y ropa interior de Kim Kardashian tiene como objetivo beneficiar y enfatizar la silueta de las mujeres.

