¡No quiero preocuparlos! Maykel Cedeño sufrió parálisis facial y lo compartió en redes sociales

El cantante ecuatoriano Maykel Cedeño sufrió parálisis facial. A través de sus redes sociales, se pronunció sobre la situación de salud que atraviesa.

En su cuenta de Instagram, agradeció la preocupación y oraciones de todos sus fans y su familia y relató los problemas que tiene en su rostro.

Maykel contó que no podía pronunciar bien la "p" y no podía mover la ceja izquierda. Sin embargo, dijo que "pronto saldremos de esta, estaré cantando y estaré tal como soy. Los amo", finalizó.

Maykel anunció su enfermedad en redes sociales

"Mi gente querida quería decirles que hace poco sufrí una parálisis facial, no quiero preocuparlos, estoy muy bien cada vez avanzando poco a poco. Quiero decirles que los quiero mucho y que pronto me recuperaré por que Dios está conmigo en las buenas y en las malas y pronto estaré con ustedes para sonreír como siempre con mis bromas y mis canciones. Ustedes son mi familia y no quería dejar de contarles estos, compartió Maykel.