Selena Gomez reacciona al ataque de Hailey Baldwin por polémica de Justin Bieber

En un concierto el miércoles pasado, Selena Gómez agradeció las repercusiones de las canciones y aprovechó la oportunidad para comentar sobre la polémica entre ella y la actual esposa de Justin Bieber, la modelo Hailey Baldwin. Esto después de que un fan le preguntara cómo le ha ido con lo de su lanzamiento.

Tan pronto como la cantante publicó Lose You to Love Me, la esposa de su ex twitteó la canción de Summer Walker I Will Kill You, lo que generó sospechas de que le molestaba la supuesta 'indirecta'.

A pesar de la controversia, la cantante suavizó el caso. Ella decidió pronunciare y romper el silencio ante tanta polémica. "Estoy muy agradecido por los comentarios sobre mis canciones. Sin embargo, no apoyo a las mujeres que atacan a otras mujeres. Y nunca, nunca iré de esa manera", dijo.

Mientras el mundo hablaba sobre la posibilidad de que la canción Lose You to Love Me, lanzada por Selena Gomez sea indirecta a su ex novio Justin Bieber, la cantante publicó un nuevo amanecer el jueves, poco después del otro tema: una mirada a ella ahora.













También hablando de novelas, canta a ritmo de baile la historia de una mujer que ha superado su relación, distanciándose de la canción anterior, en la que incorpora a una persona que sufre de no ser correspondida amorosamente.

Por supuesto que estaba triste. Pero ahora está contenta de que apenas escapó. Le tomó unos años enjugarse las lágrimas. Pero mírala ahora. Verla irse", dice en una parte del tema.

Video: Lose You to Love Me