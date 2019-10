'La Casa de las Flores': Esta sería la verdadera razón de la salida de Verónica Castro de la serie

El Director de 'La Casa de las Flores', Manolo Caro reveló cuáles habrían sido las verdaderas causas por las que, Verónica Castro abandonó la serie. Después de algunas semanas de haberse estrenado la segunda temporada de esta serie de Netflix con la ausencia de la actriz mexicana.

Poco después de haberse anunciado la filmación de la segunda temporada de esta serie, 'La Vero Castro' anunció oficialmente su salida. Según la mexicana, los motivos por los que habría renunciado habría sido porque estaría involucrada en otros proyectos, que no le permitirían continuar con la grabación de nuevos capítulos.

Manolo Caro, director y productor de la 'La Casa de las Flores', serie que se ha convertido en una de las más populares de Netflix, habló sobre la salida de Castro de la serie. Ya que desde hace algunos meses, Caro ha sido atacado y criticado sin parar. Motivo por el cual, el mexicano decidió contar la verdad oculta detrás de esta polémica.

Para un programa de variedades en México, el director de la serie dijo que el personaje de 'Virginia de la Mora' habría tenido participación tan solo en una temporada, ya que Castro habría advertido desde el principio, que ella no habría podido quedarse más tiempo.

Estas fueron las palabras de Manolo, tras el sinfín de comentarios negativos, por "asesinar a Virginia" y justificar su ausencia, de ahora en adelante:

Por otro lado, Manolo también dejó en claro, que entre él y Verónica Castro no existiría ningún tipo de conflicto. La relación director-actriz terminó bien, sobre todo por el éxito que tuvo el personaje en la serie.

Además, no han perdido comunicación, ni su amistad se ha visto afectada, ya que juntos entablaron una excelente comunicación, que estuvo envuelta en sinceridad, lo que no provocaría ninguna discusión luego de terminada la primer temporada.

"Justo me mensajeaba con Verónica y decíamos ‘parece que urge que haya conflicto entre ella y la producción o mi persona' y no lo hay", agregó. "Ella tenía muy claro que si seguía, como lo dijo, tenía que ser a full, si no, no le convenía, y yo lo acepté, y lo entiendo. Y la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación".